08.03.2023 08:50 Віталій Хінєвіч

Окупанти інтенсивно обстрілювали населені пункти Харківщини

Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували селище міського типу Дворічна Куп'янського району та міста Вовчанськ Чугуївського району.

Крім цього, ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив з втратами.

Внаслідок обстрілів постраждалих не було.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці повідомили про події у Харківській області.



