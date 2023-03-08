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08.03.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти інтенсивно обстрілювали населені пункти Харківщини

Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували селище міського типу Дворічна Куп'янського району та міста Вовчанськ Чугуївського району.
 
Крім цього, ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив з втратами.
 
Внаслідок обстрілів постраждалих не було.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці повідомили про події у Харківській області.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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