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08.03.2023  08:25   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці повідомили про події у Харківській області

До поліції Харківщини через операторів «102» протягом доби надійшло 802 повідомлення про правопорушення та події.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
Володимир Тимошко повідомив, що особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 1580 транспортних засобів.
 
Також протягом минулої доби працівники поліції склали 15 адміністративних матеріалів щодо водіїв за порушення правил дорожнього руху: 10 протоколів за керування транспортом без документів, 3 – за перевищення засобів встановлених обмежень швидкості руху та проїзд на заборонний сигнал керування та 2 – за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.
 
Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 5405  воєнних злочинів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії.
 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  події, харків
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