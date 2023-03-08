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08.03.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на ранок 8 березня щодо російського вторгнення, передає РЕДПОСТ.

обстріли
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка.
 
Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області.
 
Також під обстрілом окупантів перебували Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев’яківка, Дворічна та Западне.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік біля власного будинку підірвався на міні.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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