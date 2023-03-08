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08.03.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині протягом доби знищено понад 70 вибухонебезпечних предметів

За добу з 7 по 8 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу, передає РЕДПОСТ.

міни
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Протягом звітного періоду здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 3 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 3 – інші виїзди.
Протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіесовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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