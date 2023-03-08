На Харківщині протягом доби знищено понад 70 вибухонебезпечних предметів

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Гороскоп на 8 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Звичайні справи сьогодні даватимуться насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.

Прогноз погоди у Харкові на 8 березня Весь день у Харкові буде хмарним. Удень та ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться.