08.03.2023 09:24 Василь Голосний

У Харкові привітали захисниць України (фото)

Прийом з нагоди Міжнародного жіночого дня за участю військовослужбовців пройшов 7 березня у Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У ньому взяли участь представниці військових частин, вищих навчальних закладів, правоохоронних органів, прикордонної служби, ДСНС, які отримали нагороди за вагомий внесок в обороноздатність міста-героя Харкова і Слобожанщини та вірність українському народові.

Харківський міський голова Ігор Терехов вручив їм медалі «За оборону міста-героя Харкова», Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та Подяки міського голови.

«Раніше ми казали, що захищаємо та оберігаємо вас, але зараз це неактуально, бо в наш дім прийшла війна, і тисячі жінок зі зброєю в руках боронять нашу землю від ворога поруч з чоловіками. І ми обов’язково переможемо! Я вітаю вас зі святом весни і дуже хочу, щоб наступне 8 Березня ми зустріли разом у мирному українському місті-герої Харкові. Бажаю якнайшвидшої перемоги, міцного здоров’я, сонячного настрою, успіхів і родинного щастя!» - зазначив міський голова.

Також на церемонії нагородження виступили харківські артисти та військові.

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