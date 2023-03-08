    
Главная Фото Армія У Харкові привітали захисниць України (фото)
08.03.2023  09:24   Василь Голосний

У Харкові привітали захисниць України (фото)

Прийом з нагоди Міжнародного жіночого дня за участю військовослужбовців пройшов 7 березня у Харкові.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
У ньому взяли участь представниці військових частин, вищих навчальних закладів, правоохоронних органів, прикордонної служби, ДСНС, які отримали нагороди за вагомий внесок в обороноздатність міста-героя Харкова і Слобожанщини та вірність українському народові.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов вручив їм медалі «За оборону міста-героя Харкова», Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та Подяки міського голови.
 
«Раніше ми казали, що захищаємо та оберігаємо вас, але зараз це неактуально, бо в наш дім прийшла війна, і тисячі жінок зі зброєю в руках боронять нашу землю від ворога поруч з чоловіками. І ми обов’язково переможемо! Я вітаю вас зі святом весни і дуже хочу, щоб наступне 8 Березня ми зустріли разом у мирному українському місті-герої Харкові. Бажаю якнайшвидшої перемоги, міцного здоров’я, сонячного настрою, успіхів і родинного щастя!» - зазначив міський голова.
 
Також на церемонії нагородження виступили харківські артисти та військові.

Фотогалерея


Тэги:  ігор терехов, харків, армія, поздоровлення
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.03 Суспільство Ігор Терехов привітав жінок з Міжнародним жіночим днем (фото)   06.03 Суспільство Ігор Терехов привітав жінок ще трьох районів Харкова зі святом весни (фото)   06.03 Суспільство «Вже рік ми гордо несемо це звання – міста-героя»: Ігор Терехов звернувся до харків'ян (відео)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 