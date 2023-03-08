08.03.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройдуть відкриті тренування з фігурного катання на роликах

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради проводить серію відкритих спортивних тренувань у ТРЦ “Нікольський”.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

10 березня 2023 року всі бажаючі харків’яни зможуть взяти участь у відкритому майстер-класі з фігурного катання на роликах. На відвідувачів чекатиме показовий виступ вихованців школи фігурного катання на роликах "Flip Rollers School".

Всім бажаючим взяти участь у заході потрібно взяти із собою спортивний одяг та ролики.

Відкрите тренування відбудеться у безпечному місці – на мінус третьому поверсі підземного паркінгу торгівельно-розважального центру “Нікольський”.

Старт заходу о 16:00.



