    
Главная Новини Харкова Спорт У Харкові пройдуть відкриті тренування з фігурного катання на роликах
08.03.2023  09:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройдуть відкриті тренування з фігурного катання на роликах

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради проводить серію відкритих спортивних тренувань у ТРЦ “Нікольський”.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
10 березня 2023 року всі бажаючі харків’яни зможуть взяти участь у відкритому майстер-класі з фігурного катання на роликах. На відвідувачів чекатиме показовий виступ вихованців школи фігурного катання на роликах "Flip Rollers School".  
 
Всім бажаючим взяти участь у заході потрібно взяти із собою спортивний одяг та ролики. 
 
Відкрите тренування відбудеться у безпечному місці – на мінус третьому поверсі підземного паркінгу торгівельно-розважального центру “Нікольський”. 
 
Старт заходу о 16:00.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що самбісти з Харкова вибороли перші місця на Кубку світу.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.03 Медицина Рівень радіації у Харкові та області на 8 березня 08.03 ЖКГ У житловому районі Харкова комунальники відремонтували оглядові колодязі 08.03 Наука В антарктичній експедиції на станцію «Академік Вернадський» візьмуть участь харків'яни
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 