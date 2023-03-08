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08.03.2023  10:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти вимагали співпрацювати-вона відмовилася: історія поліціянтки з Харківщини

27-річна поліціянтка, незважаючи на тиск ворога, відмовилася співпрацювати з ним.

поліціянтка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Сергій Болвінов розповів історію правоохоронниці, яка, незважаючи на тиск окупантів, ховала від них справи і не погодилася на співпрацю з ними.
 
"Знайомтесь - це Юлія Бражко зі смт Шевченкове Куп’янського району. У 27 років вона вже капітан поліції та керівник слідства.
 
Під час окупації залишилась у рідному смт. Я пам’ятаю, як 24 лютого дзвонив усім начальникам слідства в області з чітким інструктажем, що їм робити.  Вона зі своїм завданням чудово впоралась - всі кримінальні справи були надійно заховані, а після деокупації - повернуті до поліції.
 
Під час вторгнення росіяни неодноразово приходили до неї додому, де вона була з чоловіком та маленькою дитиною - вимагали від неї співпрацювати та надати інформацію. 
 
Юлія проявила себе мужньо та не пішла на співпрацю з ворогом, а після деокупації, вже в листопаді, вийшла з декрету та почала працювати - і показує чудові результати. 
 
Пишаюсь такими мужніми працівниками, продовжуй далі",- розповів Сергій Болвінов.

 


Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  харків, поліція
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