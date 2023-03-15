Під Харковом чоловік вдарив ножем колишнього тестя

На Харківщині за нанесення тяжкого тілесного ушкодження чоловіку поліцейські затримали його односельця.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, поножівщина сталася у селі Хорошево.
35-річний чоловік знаходився вдома у колишнього тестя. Між ними виникла сварка на побутовому ґрунті. 48-річний господар взяв на кухні ніж, вийшов на подвір’я та наніс чоловіку тілесні ушкодження.
Постраждалого доставили до лікарні. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.
Нападник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 березня близько 6 години ранку в одній з квартир по проспекту Жуковського у Харкові жінка вбила ножем сплячого чоловіка, на якого раніше затаїла образу.
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