15.03.2023 09:59 Рита Парфенова

Під Харковом чоловік вдарив ножем колишнього тестя

На Харківщині за нанесення тяжкого тілесного ушкодження чоловіку поліцейські затримали його односельця.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, поножівщина сталася у селі Хорошево.



35-річний чоловік знаходився вдома у колишнього тестя. Між ними виникла сварка на побутовому ґрунті. 48-річний господар взяв на кухні ніж, вийшов на подвір’я та наніс чоловіку тілесні ушкодження.



Постраждалого доставили до лікарні. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.



Нападник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 березня близько 6 години ранку в одній з квартир по проспекту Жуковського у Харкові жінка вбила ножем сплячого чоловіка, на якого раніше затаїла образу.



