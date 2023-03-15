15.03.2023 09:38 Рита Парфенова

Про загиблих цивільних та зруйновані обстрілами будинки - у ранковому зведенні ХОВА

Дві людини загинули, ще дві поранені за добу внаслідок ворожих обстрілів Харківщини



Телеграм/Олег Синєгубов

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.



Одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. Внаслідок вчорашніх обстрілів у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Внаслідок влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований.



Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині.



У смт Дворічна Куп'янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 14 по 15 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



