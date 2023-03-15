Про загиблих цивільних та зруйновані обстрілами будинки - у ранковому зведенні ХОВА

Дві людини загинули, ще дві поранені за добу внаслідок ворожих обстрілів Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
Одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. Внаслідок вчорашніх обстрілів у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Внаслідок влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований.
Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині.
У смт Дворічна Куп'янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 14 по 15 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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