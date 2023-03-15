Харківщина на ранок 15 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 14 по 15 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 березня.
Обідві пожежі внаслідок обстрілів сталися у місті Вовчанську.
На гасіння пожежі, яка сталась близько 9:40 через постійні обстріли пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. Горів легковий автомобіль «Volkswagen Golf», розташований на проїзній частині. Його 47-річний водій отримав чисельні поранення і був госпіталізований до лікувального закладу.
Об 11:08 рятувальники 47-ї ДРПЧ виїхали на гасіння ще одієї пожежі, спричиненої ворогом. Горів магазин на площі 200 кв.м. З вогнем боролись 5 рятувальників на автоцистерні. Об 11:20 їм вдалось локалізувати його розповсюдження, проте через сильні повторні обстріли вогнеборці змушені були повернутись до місця дислокації.
Три рази рятувальники 47-ї ДРПЧ проводили обстеження обстріляної ворогом території.
У с. Зибине Чугуївського району внаслідок потрапляння ворожого снаряду на приватне подвір’я знищена господарча споруда разом із худобою.
У м. Вовчанську виявлені чисельні пошкодження адміністративної будівлі, 2-ї підприємств та закладу МОЗ.
Загалом за добу з 14 по 15 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:
17 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
3 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
4 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
6 – інші виїзди.
Мешканцям с. Коротич Харківського району рятувальники доставили 3,5 тонни питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби
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Якою б геніальною ні здавалася вам ідея, яка сьогодні прийде в голову, не поспішайте її реалізовувати. Сьогодні емоції переважують логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика.
Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Щорічно у річницю виступу президента США Джона Ф. Кеннеді у Конгресі у 1961 році відзначається День захисту прав споживачів.
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