Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 14 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 142 вибухових предмети.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За добу 14 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,93 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 3,4 км ліній електропередач.
Саперами виявлено та знешкоджено 142 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 36 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1916 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 802,2 км ЛЕП, 159,2 км залізничних колій та 188,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 52 тис. 715 ВНП.
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