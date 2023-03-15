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15.03.2023  08:09   Рита Парфенова

На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

Слідчу фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Володимир Тимошко розповів, що працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 10 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Колодязне під час обстрілу смертельні тілесні ушкодження отримав 42-річний місцевий мешканець.

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Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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