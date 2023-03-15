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15.03.2023  07:30   Рита Парфенова

15 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно у річницю виступу президента США Джона Ф. Кеннеді у Конгресі у 1961 році відзначається День захисту прав споживачів.

День захисту прав споживачів

У виступі президента було сформульовано чотири основні права споживача:

  • право на безпеку,
  • право на інформацію,
  • право на вибір та
  • право бути почутим.

Пізніше до них додалися ще чотири:

  • право на відшкодування збитків,
  • право на споживчу освіту,
  • декларація про задоволення базових потреб,
  • право на здорове довкілля.

Вперше День відзначався 15 березня 1983 року, коли його було закріплено у міжнародному календарі святкових дат як Всесвітній день захисту прав споживачів.

І з того часу проводиться щорічно, причому заходи Дня щороку присвячені певній темі, що визначається Всесвітньою організацією спілок споживачів.

* * *

Міжнародний день захисту дитинчат тюленів відзначається щорічно 15 березня у багатьох країнах світу, його було встановлено за ініціативою Міжнародного Фонду Захисту Тварин IFAW.

Дитинчата гренландського тюленя є об'єктом полювання вже багато десятиліть, насамперед через своє прекрасне хутро. Саме попит на це хутро, найчастіше продиктований модними віяннями, а не нагальною необхідністю, штовхає людину на знищення цих звірків у величезній кількості. Ще кілька років тому його можна було легально продати в Європі, Росії, Китаї та багатьох інших країнах.

Гренландські тюлені живуть у Північній Атлантиці, Білому, Баренцевому, Карському та Гренландському морях. Одинадцять місяців тюлениха виношує дитинча, а навесні дорослі самки та самці на кілька тижнів піднімаються на лід із моря, щоб там з'явилося їхнє потомство – чарівні та беззахисні дитинча.

Близько двох тижнів після народження, поки самка годує молоком, хутро залишається білим. Саме через це хутро щороку десятки тисяч дитинчат тюленів і гинуть, причому їхнє вбивство відбувається дуже жорстоко: їх забивають на смерть залізними кийками. За жорстокістю, варварством та кількістю вбивств, даному промислу немає рівних. А до кінця 20 століття комерційне полювання на дитинчат гренландського тюленя поставило цей вид тварин на межу зникнення.

Одним із перших виступив проти винищення дитинчат тюленів в Міжнародний фонд захисту тварин IFAW, який і привернув до цієї проблеми широку громадську увагу. До захисників приєднувалися все нові й нові люди, які не могли байдуже ставитися до варварського та безглуздого промислу.

Щорічно у березні по всьому світу організовувалися тисячні демонстрації та пікети. Завдяки цій активній діяльності, влада багатьох країн світу була змушена вживати економічних заходів, які робили промисел дитинчат тюленів невигідним.

А починаючи з 1986 року, імпорт та продаж хутра дитинчат тюленів у США, Мексиці та країнах Європи було взагалі повністю заборонено. Сьогодні в країнах Євросоюзу навіть вважається ознакою поганого тону поява у громадських місцях у верхньому одязі з хутра дитинчат тюленів.

Прикмети дня

За церковним календарем вшановують пам’ять мученика Феодота Кіринейського, якого в народі називають Федот-Вітронос.

На Федота, якого називали Вітроносом, зазвичай були сильні вітри. В цей день варто молитися й просити здоров'я для рідних і близьких.

У Федотів день городники сіють на розсаду насіння помідорів, перців, ранньої білокачанної, цвітної та брюссельської капусти.

Згідно з повір’ям, на Федота Вітроноса дуже легко підхопити застуду. Тому є прикмета, що краще в цей день нікуди з дому без особливої потреби не виходити.

Що не можна робити

  • Варто утриматися від скандалів, сварок, а також гучних веселощів.
  • Не варто можна багато працювати, особливо виконувати важкі справи по дому.
  • Постарайтеся не дивитися на вечірнє небо. Якщо побачите падаючу зірку, це до тяжкої хвороби і навіть смерті.
  • Під забороною покупка одягу і штопання шкарпеток - так можна зашити своє щастя.
  • Вагітним в цей день краще не обіймати чужих дітей, інакше власна дитина буде часто хворіти.

Також цього дня

У 1493 році два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повернулися до Іспанії, привезши до Європи перших індіанців.

1813 – народився Джон Сноу, англійський лікар, який першим використовував ефір як анестезуючу речовину.

1854 – народився Еміль фон Берінг, німецький мікробіолог та імунолог. Запропонував протиправцеву та протидифтерійну антитоксичні сироватки, розробив спосіб активної імунізації проти дифтерії. Перший Нобелівський лауреат у галузі фізіології та медицини (1901).

1892 – американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.

1892 – бізнесмен Джон Холдінг, власник броварні та готелю, заснував у своєму рідному місті клуб «Ліверпуль».

1906 - була зареєстрована компанія "Роллс-Ройс".

1927 – розпочалося будівництво ДніпроГЕСу.

1932 – народився Єжи Гофман, польський режисер та сценарист.

1933 – Гітлер проголосив Німеччину Третім рейхом; він заборонив ліві газети та кошерну їжу. Нова імперія, на його оптимістичну думку, була спадкоємицею Священної Римської імперії німецької нації та кайзерівської Німеччини і мала проіснувати тисячу років.

1938 – у Саудівській Аравії виявили першу нафту.

1939 – сейм Карпатської України проголосив державну незалежність та прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором – синьо-жовтий прапор, гербом – зображення ведмедя із синьо-жовтими смугами та тризубом, а гімном – «Ще не вмерла Україна».

1943 – народився Девід Кроненберг, канадсько-американський кінорежисер («Муха», «Мертва зона»), сценарист, продюсер та актор.

1962 – народився Теренс Тренті д'Арбі, американський поп-співак.

1968 – народилася Сабріна, італійська поп-співачка.

1973 – французький актор Луї де Фюнес удостоюється звання Лицар почесного легіону.

1975 – народилася Єва Лонгорія, американська актриса, модель та ресторатор, найбільш відома роллю Габріель Соліс у серіалі «Відчайдушні домогосподарки».

1985 – зареєстровано перший домен у зоні .com (symbolics.com).

1997 – американцю з Брейдентона (шт. Флорида) повертають забутий ним у телефонній будці гаманець, доклавши записку з вибаченнями, що той зробив це лише через 30 років.

2004 – Євросоюз схвалив висновки комісії щодо порушення корпорацією Microsoft антимонопольного законодавства.

2005 – в Єрусалимі було відкрито новий Музей історії Голокосту Яд Вашем.

Іменини відзначають:

Арсен, Богдан, Сава, Федот.


Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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