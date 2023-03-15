15.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 15 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якою б геніальною ні здавалася вам ідея, яка сьогодні прийде в голову, не поспішайте її реалізовувати. Сьогодні емоції переважують логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну буде потрібна вся його витримка! На жаль, цього дня навіть невеликий спалах гніву може перерости у справжній ураган, який зараз перекреслить усі справи та плани Овна. Одним словом, цього дня Овну краще уникати будь-яких сильних емоцій. А якщо він все ж таки відчує, що ось-ось готовий вибухнути, йому треба спробувати вмовити свій організм відкласти цей вибух хоча б до завтра. Завтра буде легше.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Голова Тельця буде буквально переповнена різними планами та проектами! І це чудово, бо саме цього дня доля дає Тельцю максимальні шанси на реалізацію цих планів. Постарайтеся тільки не розмінювати багаті можливості цього дня на зовсім дрібниці. Не слід уникати великих та гучних компаній. Навпаки, успіх чекає на вас саме там.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам не варто розпалювати свої пристрасті, бо це за них робитимуть інші. Весь день Близнюкам здаватиметься, що оточуючі тільки й зайняті тим, щоб грати на їхніх нервах. Це не так! Насправді в оточуючих повно своїх власних справ. Ну а на нервах Близнюків вони гратимуть лише час від часу.

Рак (22 червня – 23 липня)

Протягом дня Рак не раз може випробувати справжнє сум'яття почуттів. Якісь події чи несподівана зустріч може викликати в нього справжню шквал емоцій! Може, навіть, цього дня в його душі спалахне пристрасть, що всепоглинає. Однак які б почуття не вирували в серці Рака, краще не робити поспішних висновків: буквально через день-два обставини, можливо, зміняться. А можливо, і ні.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Весь день Лев може бути схильний до такої недуги, як нестримність у дрібницях. У великому зі стриманістю у Лева теж будуть проблеми, проте його реакція на дрібниці виглядатиме зовсім гіпертрофовано, а іноді й комічно. Найдоречнішим для Лева було б спробувати звертати численні непорозуміння та безглуздість цього дня жартома. Реагувати на них спокійно та адекватно йому все одно не вдасться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може бути захоплена нестримним вирмом різноманітних емоцій. Весь день вона прагнутиме бути в гущі подій і при цьому неодноразово опиниться в центрі уваги. Ну а привернути до себе увагу буде досить просто – досить торкнутися у розмові теми багатства та успіху. Все, що пов'язано з великими грошима чи високим становищем у суспільстві, цього дня викликатиме особливо активний відгук у оточуючих. На цьому ґрунті Діві не так вже й важко буде знайти однодумців і зійтися з цікавими людьми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам краще не давати волі своїй мові: є ймовірність наговорити близьким людям стільки зайвого, що це стане серйозним випробуванням для стосунків. Проста задушевна розмова може швидко і непомітно перейти на стадію розмови на підвищених тонах або навіть биття посуду. Щоб не доводити до цього, у спілкуванні з близькими уникайте слизьких тем і в жодному разі не переходьте на особи!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У Скорпіона день обіцяє пройти за нескінченними розмовами. Розмови ж ці обертатимуться головним чином навколо теми успіху та грошей, а також роздумів про те, чому всього цього Скорпіону так не вистачає. Не виключено, що в одній з таких задушевних розмов Скорпіон і сам не помітить, як прикрасить свої переваги настільки, що надовго набуде слави фантазера.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ось день, коли благополуччя Стрільця може рішуче змінитися, – і не обов'язково на краще! Йому як ніколи потрібно бути обережними в будь-яких питаннях, пов'язаних з грошима. Не завадить Стрільцю також бути уважнішими і у стосунках із коханою людиною. На жаль, навіть невелике непорозуміння може викликати цілу бурю, заспокоїти яку буде вкрай складно.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Плани Козерога можуть неабияк грішити мегаломанією або, в крайньому випадку, гігантизмом. Якщо Козеріг не хоче опинитися біля розбитого корита, йому не заважає бути скромнішим і якось порівнювати свої амбіції зі своїми можливостями. Не слід забувати, що Наполеонівські плани – це, звичайно, чудово, але не всі Наполеони добре завершили свою кар'єру.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Обставини щоразу перекидатимуть плани Водолія, змушуючи його пливти проти течії. Сам Водолій у ці моменти може відчувати дивну пасивність і небажання сперечатися з обставинами. На жаль, піддавшись таким настроям, Водолій ризикує набити чимало шишок. Так що хочеш не хочеш, а плисти проти течії все одно доведеться!

Риби (20 лютого – 20 березня)

День у Риб повністю залежатиме від того, з якої ноги вони встануть. Встануть з потрібної - день складеться чудово у всіх відносинах і пройде не просто добре, а дивовижно. Ну а встануть не з тієї ноги - весь день все валитиметься з рук. Так що, прокинувшись вранці, придивіться, і якщо запідозрили, що встали не з тієї ноги, лягайте знову. Раптом удруге пощастить більше?



