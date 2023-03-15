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15.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 березня

Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+6°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+9°C (відчувається як +7°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 77%. Температура повітря +9°...+6°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • З давніх часів по цьому дню дивились, яким буде літо.
  • Якщо дме теплий вітер, то чекали теплого дощового літа.
  • Якщо сніг, мороз, північний вітер, то влітку тепла не буде.
  • А якщо зранку зарядить дощ, то лити буде все літо.
  • І хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня закінчуються стійкі морози.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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