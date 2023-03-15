Прогноз погоди у Харкові на 15 березня

Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+6°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+9°C (відчувається як +7°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 77%. Температура повітря +9°...+6°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Якою б геніальною ні здавалася вам ідея, яка сьогодні прийде в голову, не поспішайте її реалізовувати. Сьогодні емоції переважують логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика.
Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Щорічно у річницю виступу президента США Джона Ф. Кеннеді у Конгресі у 1961 році відзначається День захисту прав споживачів.
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