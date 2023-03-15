15.03.2023 12:55 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 березня

За добу офіційно зареєстровано 27 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 56 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 080 осіб. Одужало 309 401 особа, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 355 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 29 осіб (із них 27 - мешканці міста Харкова). Дев'ять позитивних результатів зареєстровано у Ізюмському, чотири - у Чугуївському, п'ять - у Богодухівському, чотири – у Лозівському та два - у Куп'янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 14 березня.



