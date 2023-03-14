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14.03.2023  12:05   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 березня

У період з 11 по 13 березня офіційно зареєстровано '10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 46 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 024 осіб. Одужало 309 379 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 321 особа. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 24 осіб (із них 10 - мешканці міста Харкова). Шість позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському, по п'ять – Лозівському, Ізюмському та Красноградському, один - у Чугуївському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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