14.03.2023 12:00 Віталій Хінєвіч
У Харківській області на присадибній ділянці зберігали та вживали наркотичні речовини
До поліцейських надійшла інформація про правопорушення у селищі міського типу Хорошеве.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
До поліцейських офіцерів громад надійшла інформація, що на присадибній ділянці одного з мешканців селища міського типу Хорошеве зберігаються та вживаються наркотичні засоби.
Поліцейські офіцери спільно зі слідчим сектора дізнання та поліцейськими кримінальної поліції провели санкціонований обшук в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Під час обшуку поліцейські виявили низку схованок в будинку та у господарських приміщеннях. Там зберігалася суха подрібнена рослинна речовина у паперових згортках.
Все виявлене вилучено для подальшого проведення експертизи.
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