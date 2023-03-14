14.03.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на присадибній ділянці зберігали та вживали наркотичні речовини

До поліцейських надійшла інформація про правопорушення у селищі міського типу Хорошеве.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

До поліцейських офіцерів громад надійшла інформація, що на присадибній ділянці одного з мешканців селища міського типу Хорошеве зберігаються та вживаються наркотичні засоби.

Поліцейські офіцери спільно зі слідчим сектора дізнання та поліцейськими кримінальної поліції провели санкціонований обшук в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Під час обшуку поліцейські виявили низку схованок в будинку та у господарських приміщеннях. Там зберігалася суха подрібнена рослинна речовина у паперових згортках.

Все виявлене вилучено для подальшого проведення експертизи.



