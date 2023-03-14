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14.03.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на присадибній ділянці зберігали та вживали наркотичні речовини

До поліцейських надійшла інформація про правопорушення у селищі міського типу Хорошеве.

наркотичні засоби
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
До поліцейських офіцерів громад надійшла інформація, що на присадибній ділянці одного з мешканців селища міського типу Хорошеве зберігаються та вживаються наркотичні засоби.
 
Поліцейські офіцери спільно зі слідчим сектора дізнання та поліцейськими кримінальної поліції провели санкціонований обшук в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
 
Під час обшуку поліцейські виявили низку схованок в будинку та у господарських приміщеннях. Там зберігалася суха подрібнена рослинна речовина у паперових згортках.
 
Все виявлене вилучено для подальшого проведення експертизи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ображена жінка вбила ножем чоловіка.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  кримінал, харків
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