    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За любов до червоного прапора мешканцю Харківщини повідомили про підозру
14.03.2023  12:21   Рита Парфенова

За любов до червоного прапора мешканцю Харківщини повідомили про підозру

Правоохоронці викрили мешканця Лозової, який поширював символіку комуністичного режиму у соцмережі.

На Харківщині повідомлено про підозру 59-річному чоловіку за фактом поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 59-річний мешканець Лозової з 2021 року поширював у забороненій в Україні соціальній мережі дописи із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Зокрема, фотографії, на яких зображений червоний прапор із серпом і молотом, підозрюваний підписував як «знамя великой страны», «самый дорогой флаг» тощо.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру за фактом поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України (ч. 1 ст. 436-1 КК України).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про те, що у Харкові чоловік заявляв, що чекає, "когда придут русские и захватят Украину"


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  підозра, прокуратура, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.03 Надзвичайні події Під Харковом чоловік збудував споруди на самозахопленій землі 16.02 Надзвичайні події Голові російського банку, який впроваджував рублеву зону на Харківщині, повідромили про підозру 06.02 Надзвичайні події Поплічник окупантів з-під Харкова виявляв патріотів та військових
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 