За любов до червоного прапора мешканцю Харківщини повідомили про підозру

Правоохоронці викрили мешканця Лозової, який поширював символіку комуністичного режиму у соцмережі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 59-річний мешканець Лозової з 2021 року поширював у забороненій в Україні соціальній мережі дописи із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму.
Зокрема, фотографії, на яких зображений червоний прапор із серпом і молотом, підозрюваний підписував як «знамя великой страны», «самый дорогой флаг» тощо.
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру за фактом поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України (ч. 1 ст. 436-1 КК України).
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про те, що у Харкові чоловік заявляв, що чекає, "когда придут русские и захватят Украину"
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