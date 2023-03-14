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14.03.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові слідчі провели обшуки у організаторів руху "Анти-Редан"

Правоохоронці встановили осіб, які можуть бути причетними до організації масових заворушень у Харкові.

обшук
Фото: Сергій Болвінов
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Слідчі, за оперативним супроводом оперативників карного розшуку та УСБУ, встановили молодиків, які можуть мати відношення до організації масових заворушень у Харкові. У них вдома проводилися обшуки.
 
«На ці "розбірки" деякі з них взяли ножі, газові балончики та інші небезпечні предмети. А для масовості залучили неповнолітніх. Збирали вони їх “дати відсіч руху Редан”, розповсюдження якого було зупинено в Харкові завдяки оперативним діям поліцейських. 
 
А ось “Анти-Редан” намагаються створити, з досить дивними та інфантильними мотивами з метою побиття підлітків. 
 
Вилучено 12 мобільних телефонів, ноутбук, та, що стало сюрпризом для поліції - рослини в пакеті та скляний пристрій»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на присадибній ділянці зберігали та вживали наркотичні речовини.
 

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  кримінал, харків
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