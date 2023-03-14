14.03.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові слідчі провели обшуки у організаторів руху "Анти-Редан"

Правоохоронці встановили осіб, які можуть бути причетними до організації масових заворушень у Харкові.

Фото: Сергій Болвінов

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ

Слідчі, за оперативним супроводом оперативників карного розшуку та УСБУ, встановили молодиків, які можуть мати відношення до організації масових заворушень у Харкові. У них вдома проводилися обшуки.

«На ці "розбірки" деякі з них взяли ножі, газові балончики та інші небезпечні предмети. А для масовості залучили неповнолітніх. Збирали вони їх “дати відсіч руху Редан”, розповсюдження якого було зупинено в Харкові завдяки оперативним діям поліцейських.

А ось “Анти-Редан” намагаються створити, з досить дивними та інфантильними мотивами з метою побиття підлітків.

Вилучено 12 мобільних телефонів, ноутбук, та, що стало сюрпризом для поліції - рослини в пакеті та скляний пристрій»,- повідомив Сергій Болвінов.



