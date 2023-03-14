14.03.2023 12:32 Євген Клочко

Купуєш газ та електрику для свого бізнесу у «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» - заряджаєш ЗСУ на Перемогу

У 2022 році «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» поставив для потреб підприємців понад 100 мільйонів кубометрів природного газу та майже 65 мільйонів кВт⋅год електроенергії.

Незважаючи на воєнний стан, компанія виконувала усі договірні зобов’язання перед контрагентами, закуповуючи для них природний газ і електроенергію на вільному ринку.

«ТВІЙ ГАЗЗБУТ», наскільки це було можливо в умовах війни, успішно завершив 2022 рік. Ми не втратили довіри наших клієнтів, а також змогли збільшити наш клієнтський портфель. У 2023 році чекаємо на Перемогу і відновлення роботи багатьох бізнесів, тож плануємо нарощувати об’єми постачання газу і електроенергії нашим старим та новим клієнтам», – розповіла Наталія Лавриненко, директорка «ТВІЙ ГАЗЗБУТ».

За її словами, для клієнтів, які купують у «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» одночасно природний газ і електроенергію, компанія надає додаткові знижки і більш гнучкі умови оплати.

«Купувати газ та електроенергію у одного постачальника – це і вигідно, і дуже зручно. Один менеджер консультує тебе як з питань купівлі газу, так і електрики», – додала пані Наталя.

Вона нагадала, що купуючи електроенергію у «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» клієнт може отримувати єдиний рахунок для сплати за спожиту електроенергію і за послугу розподілу.

«Ми постійно впроваджуємо для наших клієнтів нові продукти. Протягом минулого року пропонували тариф «Фіксований» на електрику, восени у нас була акційна пропозиція «Газ на сезон». Клієнти, які скористалися нею, змогли закупити газ на опалювальний сезон і зафіксувати для себе його ціну», – зазначила Наталія Лавриненко.

«ТВІЙ ГАЗЗБУТ» активно донатить на ЗСУ, бере участь у волонтерських проєктах. Компанія є невід’ємною частиною енергетичного фронту, важливість якого для країни, що веде війну проти російських загарбників, важко переоцінити.

«Протягом минулого року ми надали допомоги військовим і постраждалим від війни загалом на 67 мільйонів гривень. І продовжуємо це робити. Зараз наша компанія створила благодійний фонд «Твій Енергетичний Тил». І з кожної проданої тисячі кубів газу «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» перераховує 10 гривень до цього фонду. Тож купуючи у нас газ, клієнт долучається до доброї справи», – додала директорка компанії.



