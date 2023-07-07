07.07.2023 15:47 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік розбещував неповнолітніх дівчин

Прокуратура незадоволена вироком суду щодо мешканця Харківщини, який домагався підлітків.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, нетверезий 29-річний чоловік домагався двох неповнолітніх дівчат віком 15 та 14 років. Про те, що вони є неповнолітніми, чоловік знав, свою вину визнав та розкаявся.

30 червня 2022 року Лозівський міськрайонний суд ухвалив вирок за ціює справою (ч. 1 ст. 155 КК України) Чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання на 3 роки (ст. 75 КК України).

4 липня 2023 року Лозівська окружна прокуратура Харківської області подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Харківської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції. бо вважає вирок суду незаконним через невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

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