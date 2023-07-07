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07.07.2023  16:40   Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: у центрі Харкова зникла старенька із двома палицями

У Харкові розшукують 84-річну Аллу Терещенко.

Зникла безвісті у центрі Харкова 84-річна Алла Терещенко.

Знайдено, жива

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ПЗ Мілена, у Харкові розшукують 84-річну Аллу Терешенко  - худорляву, сивоволосу та блакитнооку жінку 160-165 см на зріст із Могилівської вулиці Немишлянського району.

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Старенька, у квітчастій кофті, сірій спідниці, бежевих туфлях із хусткою на голові та кольоровим пакетом у руках 6 липня 2023 року близько 12 години дня перебувала у районі станції метро "Центральний ринок", а потім зникла.    

Жінка потребує медичної допомоги та пересувається за допомогою двох палиць.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали жінку, яка не була на зв'язку із родичами майже чотири місяці.

 

Источник:   ПЗ Мілена
 Тэги:  розшук, зникла жінка, харків
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