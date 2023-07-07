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07.07.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв населені пункти Харківської області

Внаслідок ударів є пошкоджені будинки та господарські споруди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на видання «Зоря».
 
Як повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, 7 липня о 13.40 ворожим мінометним вогнем обстріляно село Тимофіївка. 
 
У результаті семи ударів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, відсутнє енергопостачання. 
 
Також о 12.30 російською артилерією обстріляне село Івашки. 
 
"О 12:30 з артилерії обстріляли Івашки. Близько 10 ударів завдали по інкубатору та території підприємства "Альфа". Приміщення зазнало незначних пошкоджень. Поранених немає", — розповів Коваленко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області.
 
Источник:   Зоря
 Тэги:  агрессия россии, харків
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