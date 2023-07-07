Ворог обстріляв населені пункти Харківської області

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Гороскоп на 7 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Прагнення до новизни здатне прийняти будь-які форми – від бажання дізнатися щось нове до потягу до спілкування, знайомств та зміни місць.

Прогноз погоди у Харкові на 7 липня Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не передбачається