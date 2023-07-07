07.07.2023 17:25 Дмитро Колонєй

Харківським ділкам доведеться сплатити за аренду сотні тисяч гривень

Поповнити харківський бюджет допомогла прокуратура.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, в Індустріальному районі Харкова по вул. Плитковій розташований цілісний майновий комплекс, право власності на який зареєстровано ще з 2018 року за товариством з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на добуванні піску, гравію, глини і каоліну.

Однак, всупереч вимогам законодавства за земельну ділянку у 2,5 га із з січня по червень 2021 року ТОВ не сплачувало орендну плату за користування земельною ділянкою, чим завдало Харківській міській територіальній громаді збитків на суму майже 200 тис. грн.

Порушені вимоги законодавства стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до Господарського суду Харківської області, який задоволено. Після набрання рішенням законної сили окружною прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання — надходження коштів до місцевого бюджету.

Источник: Харківська обласна прокуратура

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