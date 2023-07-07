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07.07.2023  17:56   Дмитро Колонєй

У Харкові триває ремонт будинків міста (фото)

Де наразі йде відновення житлового фонду розповіли ремонтники Харкова

Триває ремонт будинків Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», фахівці виконують роботи з поточного утримання будинків

  • на вул. Рибалка та вул. Амосова йде ремонт вхідних групи, гойдалки на дитячих майданчиках та демонтують аварійні малі форми;
  • продовжуються роботи з поточного ремонту будівель;
  • лише за останній тиждень бригади відремонтували понад 860 м стін цоколів.

Триває ремонт будинків Харкова

Триває ремонт будинків Харкова

Триває ремонт будинків Харкова

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
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