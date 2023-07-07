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07.07.2023  18:22   Дмитро Колонєй

Окупанти відступають під тиском ЗСУ, а від підрозділів ворога залишаються лише десятки солдатів (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО Укаїни, у перехоплденні воєнної розвідки солдат окупаційної армії розповідає про відступ і великі втрати у результаті атаки ЗСУ:
 
  • з роти, у якій був його племінник, після обстріляли вижило лише 26 осіб;
  • «мы начали ночью уходить, з этого кольца *баного, ни арта наша, вообще никто нас с*ка не поддерживал»;
  • «из трех полков 25 человек в поле диких осталось»;
  • «вызывали вертушек…отказали нах*й, раненых вытаскивали под таким обстрелом».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Міноборони РФ сформувало з зеків власні штурмові підрозділи та відправило в Україну

 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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