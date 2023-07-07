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07.07.2023  18:59   Дмитро Колонєй

На сході Харківщини тривають важкі бої з ворогом

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Важкі бої на сході Харківщини тривають
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку, тривають важкі бої. 
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли  5 населених пунктів Харківщини: Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 7 селищ Харківщини: Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 липня 2023 року.
 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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