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07.07.2023  08:13   Рита Парфенова

Російська армія обстрілювала населені пункти Харківської області

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Мінометних та артилерійських обстрілів протягом доби зазнали населені пункти Чернещина, Одноробівка, Гоптівка.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог здійснював обстріли з артилерії та мінометів по населеним пунктам Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 липня 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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