07.07.2023 08:13 Рита Парфенова

Російська армія обстрілювала населені пункти Харківської області

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Мінометних та артилерійських обстрілів протягом доби зазнали населені пункти Чернещина, Одноробівка, Гоптівка.



На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог здійснював обстріли з артилерії та мінометів по населеним пунктам Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.