Російська армія обстрілювала населені пункти Харківської області

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Мінометних та артилерійських обстрілів протягом доби зазнали населені пункти Чернещина, Одноробівка, Гоптівка.
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог здійснював обстріли з артилерії та мінометів по населеним пунктам Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.
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