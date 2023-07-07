Харківщина на ранок 7 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 липня 2023 року.
Протягом доби з 6 липня по 7 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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