Харківщина на ранок 7 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 липня 2023 року.

Протягом доби з 6 липня по 7 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 4 з них спричинені обстрілами ворога;

1 – на перевірку після обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 одиниці вибухонебезпечних предметів.