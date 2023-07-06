06.07.2023 13:20 Рита Парфенова

Військові рф завдали удар по Харківщині: горить залізнична станція «Одноробівка» (фото)

Зранку 6 липня російські окупанти обстріляли Золочівську громаду Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 6 липня близько 11:00 російські військові обстріляли станцію «Одноробівка» Богодухівського району. За попередніми даними, з артилерії.



Повністю знищено вокзал станції, відбулась масштабна пожежа.



Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко розповів, що по станції було біля десятьох ударів із САУ. Прямим влучанням знищено безпосередньо приміщення вокзалу станції, наразі воно повністю горить.

«ДСНСники виїхали, але ще пожежу не гасять, вони чекають дозволу військових, аби їх окупанти не накрили вогнем. Там десь біля кілометра до кордону з рф», – додав Коваленко.

За його словами, біля станції стоять вагони з пшеницею, там поряд розташовані склади підприємства «Альфа» і поряд будинки. Люди наразі ховаються у льохах. Жертв немає. «До війни ця станція використовувалася, наразі ні», – розповів Віктор Коваленко.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).