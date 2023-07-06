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06.07.2023  13:11   Рита Парфенова

Скільки дітей народилося в Харкові протягом останнього тижня

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2672 дитини.

малюк

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, останнього тижня, з 29 червня по 5 липня, було зареєстровано народження 45 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених – 19 хлопчиків та 26 дівчаток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.
Источник:   ХМР
 Тэги:  діти, народилося, харків
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