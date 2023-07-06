06.07.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники готують внутрішньобудинкові системи до опалювального сезону

Дільничні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Холодногірського району комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» згідно з графіком готують комунікації до експлуатації в осінньо-зимовий період, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, ведеться заміна 70 метрів ділянки мереж холодного водопостачання на вулиці Волонтерській, 50.

Як повідомив начальник дільниці Олексій Безюльов, із понад 700 будинків, що входять до зони обслуговування, ремонтники вже підготували до опалювального сезону понад половину.

«За цією адресою намічено масштабну заміну зношених комунікацій і першим етапом ми вже оновили 80 метрів труб у двох під'їздах. Роботи продовжуємо і всього в будинку заплановано перекласти 150 метрів мереж. Відновлюємо сучасними, що добре себе зарекомендували в експлуатації пластиковими трубами з установкою нової запірної арматури. Раніше закінчили перекладання комунікацій у будинку по Чередниченківському провулку, де після ревізії замінили 200 метрів внутрішньобудинкових систем.

Такі самі значні обсяги ремонтних робіт уже провели у 20 будинках. Також намітили наступний об'єкт, який найближчим часом беремо до роботи – вулицею Ігоря Муротова. Регулярне проведення поточних ремонтів та оглядів забезпечить справну роботу наших систем з максимальною ефективністю та запобігатиме аварійним ситуаціям у майбутньому. У мешканців – комфортні сухі підвали та стояки, а у нас – менше термінових аварійних викликів», - зазначив Олексій Безюльов.

За його словами, крім масштабних ремонтів, щодня виконується по 15 і більше заявок від мешканців на усунення аварійних ситуацій, що виникають. Усі заявки відпрацьовуються оперативно у день подання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни можуть не робити повірку лічильників під час війни.