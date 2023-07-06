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06.07.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Наслідки несприятливих погодних умов ліквідують у Харківській області

4 та 5 липня по Харківській області пройшла гроза, місцями град та шквальний вітер, внаслідок чого були повалені дерева.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Завдяки співпраці з Управлінням патрульної поліції в Харківській області підприємством ДП «Харківській Облавтодор» були проведені роботи з прибирання наслідків негоди. Найгірша ситуація сталася на дорогах державного значення:
 
  • Р-46 Харків – Охтирка( в межах села Ходунаївка було завалено близько 20 дерев)
  • М-03 Київ – Харків – Довжанський( між селищами Коротич та Рай-Оленівка було завалено близько 5 дерев). 
 
Станом на 12:00 6 липня всі наслідки негоди були прибрані.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у другій половині дня середі, 5 липня, можливе різке погіршення погоди.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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