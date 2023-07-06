06.07.2023 14:10 Дмитро Колонєй

РФ стоїть на порозі громадянської війни - Кирило Буданов

Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов розповів про ситуацію навколо ЗАЕС, перехоплення секретних матеріалів МВС Росії та дав оцінку внутрішнього стану країни-агресорки.



РФ стоїть на порозі громадянської війни - Кирило Буданов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов охаракетризував становище, я ке склалося на цей момент:

відзначив зниження рівня загрози на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. «Ми вчиняємо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні.н Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає», ― сказав начальник ГУР МО України.

розповів про перехоплені спецслужбами України секретних матеріалів російського МВС, у яких відображено настрої населення кроаїни-агерсорки під час заколоту ваґнерівців.

МВС РФ використовує шпигунське програмне забезпечення нового покоління, яке дозволяє відстежувати окремі нібито захищені месенджери, а також тенденції у соцмережах та регіональних ЗМІ РФ.

відповідно до цих перехоплених та проаналізованих розвідниками даних, під час заколоту 24 та 25 червня Пригожина підтримала третина (17-ть із 46-ти) регіонів Росії, а Путіна ― менше половини - 21. Зокрема, останній міг розраховувати на лояльність Москви, але не Санкт-Петербурга, а найнижча підтримка путіна зафіксована у Дагестані.

«Ось що ми зараз бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: рф стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня «справа», і внутрішній конфлікт посилиться», ― пояснив Кирило Буданов.

Внутрішня турбулентність в Росії та позбавлення Путіна влади може бути корисним для України. Населення РФ підтримує війну, але тільки тоді, коли дивиться її по телевізору.

«Та щойно хтось з них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим йти на війну для них не варіант», ― сказав Буданов, додавши, що ніхто в головних російських містах не хоче продовжувати війну з Україною.