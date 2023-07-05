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05.07.2023  13:28   Рита Парфенова

У Харкові оголосили штормове попередження

У другій половині дня середі, 5 липня, можливе різке погіршення погоди.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології

У другій половині дня 5 липня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікуються грози, місцями град та шквал 15-20 м/с.

Вночі 6 липня по області та місту очікуються грози.

Це відповідає І-му рівню небезпечності, жовтому, зазначили синоптики.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 липня у Харкові небо буде ясним до самого пізнього вечора.

Тэги:  погода, харків
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