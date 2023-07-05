У Харкові оголосили штормове попередження

У другій половині дня середі, 5 липня, можливе різке погіршення погоди.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології
У другій половині дня 5 липня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікуються грози, місцями град та шквал 15-20 м/с.
Вночі 6 липня по області та місту очікуються грози.
Це відповідає І-му рівню небезпечності, жовтому, зазначили синоптики.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 липня у Харкові небо буде ясним до самого пізнього вечора.
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Беручись за будь-яку справу, подумайте про те, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. А то, може, й братися за нього не варто?
У Харкові у цей день небо буде ясним до самого пізнього вечора. Без опадів.
Сьогодні відзначаються найлітніші свята: день народження туристичних агенцій та день бікіні.
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