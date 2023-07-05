Харківський приватний нотаріус «допоміг» зловмисникам переєструвати агропідприємство, володар якого був у зоні бойових дій

Внаслідок злочинних дій нотаріуса власник фермерського господарства встратив статутний капітал розміром 5 мільйонів гривень.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у жовтні 2022 року приватний нотаріус здійснив посвідчення довіреності, відповідно до якої власник фермерського господарства нібито уповноважив іншу особу бути його представником.
Насправді ж власник агропідприємства і гадки про це не мав — відповідних документів він не підписував та не міг бути присутнім при цьому, знаходячись у зоні ведення активних бойових дій на території Харківської області.
Крім того, підозрюваний не був включений до переліку нотаріусів, які працюють під час дії воєнного стану, а тому взагалі не мав права вчиняти нотаріальні дії.
Діючи всупереч вимогам законодавства України, нотаріус зареєстрував зазначену довіреність. Цим він допоміг зловмисникам — діючи на підставі довіреності, вони здійснили зміну засновника та кінцевого бенефіціарного власника фермерського господарства.
У результаті потерпілий втратив частку у статутному капіталі підприємства на суму 5 млн грн.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Приватному нотаріусу повідомлено про підозру за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило потерпілому тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.
У прокуратурі зазначли, що цей приватний нотаріус потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше. Раніше стосовно нього було передано до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Наразі триває судовий розгляд.
Раніше РЕДПОСТ писав, що голову селищної ради під Харковом підозрюють у привласненні бюджетних грошей.
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Беручись за будь-яку справу, подумайте про те, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. А то, може, й братися за нього не варто?
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