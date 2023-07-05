05.07.2023 13:05 Рита Парфенова

Харківський приватний нотаріус «допоміг» зловмисникам переєструвати агропідприємство, володар якого був у зоні бойових дій

Внаслідок злочинних дій нотаріуса власник фермерського господарства встратив статутний капітал розміром 5 мільйонів гривень.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у жовтні 2022 року приватний нотаріус здійснив посвідчення довіреності, відповідно до якої власник фермерського господарства нібито уповноважив іншу особу бути його представником.



Насправді ж власник агропідприємства і гадки про це не мав — відповідних документів він не підписував та не міг бути присутнім при цьому, знаходячись у зоні ведення активних бойових дій на території Харківської області.



Крім того, підозрюваний не був включений до переліку нотаріусів, які працюють під час дії воєнного стану, а тому взагалі не мав права вчиняти нотаріальні дії.



Діючи всупереч вимогам законодавства України, нотаріус зареєстрував зазначену довіреність. Цим він допоміг зловмисникам — діючи на підставі довіреності, вони здійснили зміну засновника та кінцевого бенефіціарного власника фермерського господарства.



У результаті потерпілий втратив частку у статутному капіталі підприємства на суму 5 млн грн.



Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.



Приватному нотаріусу повідомлено про підозру за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило потерпілому тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.



У прокуратурі зазначли, що цей приватний нотаріус потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше. Раніше стосовно нього було передано до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Наразі триває судовий розгляд.

Раніше РЕДПОСТ писав, що голову селищної ради під Харковом підозрюють у привласненні бюджетних грошей.