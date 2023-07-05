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05.07.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 5 липня

У Харкові у цей день небо буде ясним до самого пізнього вечора. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+26°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+32°C (відчувається як +30°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +31°...+27°C (відчувається як +29°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У середу, 5 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні..

Народні прикмети

Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав ввечері. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться по воді – буде хороша погода.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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