Прогноз погоди у Харкові на 5 липня

У Харкові у цей день небо буде ясним до самого пізнього вечора. Без опадів.
У середу, 5 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні..
Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав ввечері. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться по воді – буде хороша погода.
Беручись за будь-яку справу, подумайте про те, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. А то, може, й братися за нього не варто?
У Харкові у цей день небо буде ясним до самого пізнього вечора. Без опадів.
Сьогодні відзначаються найлітніші свята: день народження туристичних агенцій та день бікіні.
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