05.07.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 5 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Беручись за будь-яку справу, подумайте про те, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. А то, може, й братися за нього не варто?

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може цілком серйозно захопитися деякими фантастичними ідеями і планами. Дещо з цих задумів, можливо, виявиться цікавим. Але в цілому Овну дуже не заважає бути трохи реалістичнішим. Не надто захоплюйтеся фантазіями, а тим більше складними схемами. Виберіть щось простіше, і буде вам щастя!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю не завадить розгребти завали в особистих справах. Вам слід все добре обдумати, без жалю відкинувши те, в чому не видно перспектив. І навпаки – поставити на перший план ті проекти, де шанси досягти успіху максимальні. Цим справам Тельцю і треба присвятити день. Головне, не ускладнювати ситуацію: секрет вашого успіху – у рішучості та простоті.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки мають непогану можливість реалізувати якісь зі своїх екстравагантних задумів. Ну, а якщо таких задумів у Близнюків немає, саме час їх мати для того, щоб спробувати швиденько втілити в життя. Не факт, звичайно, що все пройде ідеально гладко, але шансів на успіх у таких справах набагато більше, ніж звичайно! А головне – сміливіше залучайте до своїх планів оточуючих, завдяки вашій комунікабельності, вони будуть готові надати вам усіляку підтримку.

Рак (22 червня – 23 липня)

Якщо з ранку з вух Раку почне йти пара, не лякайтеся – це від надлишку енергії. Активність Раку в цей день буде така висока, що він зможе якщо і не згорнути гори, то хоча б не залишати недороблених справ. у Рака на весь зріст прокинеться ще одна недаремна якість: рішучість у думках та вчинках. А ось тактовність цього дня, навпаки, міцно засне.

Лев (25 липня – 23 серпня)

Обставини щоразу підганятимуть і поспішають Лева. Весь день обіцяє пройти у різноманітних турботах та турботах. Втім, здебільшого клопіт обіцяє бути позитивним, і зусилля Лева не пропадуть марно. А ось щодо того, щоб розслабитися та зайнятися собою – такий шанс Леву випаде лише ближче до вечора.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ніщо не виходитиме у Діви краще, ніж питання, пов'язані з організацією та плануванням. Плани, складені цього дня, відрізнятимуться простотою та ефективністю. жодна деталь не вислизне від уваги Діви! Єдине, чого їй слід уникати, то це зайвої прискіпливості. Навіть невелика недбалість може викликати у Діви якщо і не бурю, то як мінімум бажання побурчати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези страждатимуть не так від нестачі дипломатичності, як від повної її відсутності. У їхніх судженнях постійно прослизатиме нещадна різкість. І неважливо, що критичну думку Терезів буде обґрунтовано, а слова переконливі. Про самолюбство оточуючих забувати таки теж не варто, інакше день може пройти в нескінченних (і абсолютно безглуздих) конфліктах.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Найкраще Скорпіону взятися за справи, що давно назріли, які відкладалися до кращих часів. Вважайте, що ці «найкращі часи» вже настали! Зірки схиляють Скорпіона діяти швидко, чітко та ефективно. Можна, наприклад, взятися за ремонт, що нескінченно відкладається, або хоча б зробити в квартирі давно намічену перестановку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може знайти багато застосувань своїм різноманітним талантам. Справи в цей день вдаватимуться йому значно легше за звичайне, а знайдені рішення – відрізнятимуться дотепністю, простотою та ефективністю. А от у спілкуванні з оточуючими Стрільцеві не завадить стежити за своєю мовою, оскільки наслідки його дотепних зауважень можуть завдати неприємностей не тільки оточуючим, а й йому самому.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу не заважає як слід зайнятися своєю бухгалтерією, і це стосується не так роботи, як свого власного гаманця. Козеріг зможе остаточно переконатися, що гроші люблять рахунок. Розумний розподіл коштів дозволить йому викроїти гроші на бажані покупки і водночас уникнути зовсім непотрібних витрат.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Для Водолія актуально пам'ятати, що зі словами треба бути обережнішими. Невгамовне прагнення до прямоти, яке охоплюватиме Водолія в цей день, можливо, і гідне поваги, але можливо, вам все-таки не варто різати в очі оточуючим правду-матку? Як би потім не довелося пошкодувати про це. Та й помилитись легко.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Життя чекатиме від Риб рішучості та чіткості, а ось самі Риби цих якостей у собі саме відчувати і не будуть. Принаймні всього цього їм сильно не вистачатиме. Необхідність приймати в цей день будь-які рішення дратуватиме і пригнічуватиме Риб. Тому краще не будуйте жодних серйозних планів і, по можливості, відкладіть справи на потім.