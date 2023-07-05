05.07.2023 07:30 Рита Парфенова

5 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначаються найлітніші свята: день народження туристичних агенцій та день бікіні.





5 липня 1841 року 33-річний баптистський проповідник та активний борець із повальним у тодішній Англії пияцтвом Томас Кук організував першу у світі групову туристичну поїздку.



На його вимогу залізнична компанія Midland Counties Railway надала спеціальний поїзд для «безалкогольної» поїздки 570 робітників мальовничим маршрутом між містами Лейстер і Лафборо в графстві Лестершир у Середній Англії.



Незабаром поїздки стали регулярними, а в 1850-х роках з'явилися маршрути багатьма європейськими містами.



У 1865 році Кук відкрив для співвітчизників Новий Світ, а для американців – стареньку Європу.



* * *



Цього дня 1946 року під час показу мод у Парижі вперше представлено новий жіночий купальник.



На показі паризького модельєра Луї Ріара стриптизерка Мішлен Бернардіні вийшла на подіум, прикрита двома вузькими смужками тканини – у новій моделі купальника, створеного модельєрами із Франції – Жаком Хеймом та Луї Реардом.



Цей винахід був тоді настільки зухвалим, що жодна манекенниця не погодилася вийти в ньому на подіум, щоб не заплямувати свою репутацію.



Костюм порахували ляпасом суспільного смаку і тут же охрестили «бікіні» – на ім'я атола, над яким чотирма днями раніше США провели випробування атомної бомби.



Бікіні негайно заборонили на багатьох курортах. Так продовжувалося до середини 1950-х років. Все змінилося з виходом на екрани гучного фільму "І Бог створив жінку". У ньому перша європейська секс-бомба Бріджіт Бардо знялася в бікіні, що миттєво сміло всі бар'єри!



Після фільму, що став культовим, модні купальники стали панувати на модних італійських і французьких курортах. А швейні фабрики, працюючи у три зміни, ще кілька років не могли задовольнити всіх замовниць.

Народні прикмети дня

Цей день вважається сприятливим для чищення колодязів.



Також 5 липня вважається днем зцілення тіла та душі. За старих часів вранці збирали цілющі трави для лазневих віників, а ввечері ходили до парної. Люди вірили, що так можна запастись здоров’ям на цілий рік.

Що не можна робити 5 липня

Радять відкласти початок нових справ до вечора, інакше зроблене не увінчається успіхом.

Варто також стримувати емоції та відмовитися від великих фінансових операцій.

Також цього дня

У 1054 році у сузір'ї Тельця вибухнула зірка, створивши величезну наднову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень та 633 доби вночі. Явище викликало величезну паніку у різних країнах.



1439 – на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом із грецьким архієпископом Василем Бессаріоном підписали церковну унію про об'єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи.



1687 – опубліковані «Математичні засади натуральної філософії» Ісаака Ньютона – фундаментальна праця, в якій він сформулював закон всесвітнього тяжіння та три закони, що заклали основи класичної механіки.



1865 – у Лондоні засновано благодійну організацію «Армія порятунку».



1879 – народився Дуайт Девіс, американський тенісист, який потім став членом уряду США. З ініціативи Девіса з 1900 року стала розігруватися першість світу серед чоловічих команд з тенісу, що нині називається Кубок Девіса.



1881 – поблизу міста Луксор (Єгипет) відкрито унікальну давньоєгипетську гробницю із похованнями легендарних фараонів.



1889 – народився Жан Кокто, французький поет, письменник, театральний діяч, кінорежисер.



1922 – запроваджено «Нансенівські паспорти» для біженців. Цей документ замінював емігрантам національні чи міжнародні паспорти та визнавався державами-учасницями Женевських угод аж до моменту набуття нового громадянства їхніми власниками.



1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню – That's All Right, Mama.



1965 – у Калуші (Івано-Франківська область) введено в експлуатацію хімічно металургійний комбінат.



1965 – у Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.



1974 – у Лозанні (Швейцарія) Українська РСР підписала Всесвітню поштову конвенцію.



1980 – народилася Єва Грін, французько-американська актриса («Похмурі тіні», «Казино «Рояль», «Остання любов на Землі»).



1985 – народився Франсуа Арно, канадський актор («Борджіа»).



1994 – в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувся перший випуск слухачів.



2014 – українські війська звільнили місто Слов'янськ та місто Краматорськ від бойовиків «ДНР».

Іменини відзначають:

Василь, Гавриїл, Галактіон, Геннадій, Григорій, Зінаїда, Уляна, Федір.