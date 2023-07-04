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04.07.2023  21:55   Дмитро Колонєй

Готуємо дуже смачне домашнє морозиво

Рецепт домашнього пломбіру.

 
Як пише РЕДПОСТ, смачний пломбір можна приготувати і вдома. Жодних особливих продуктів він не вимагає.

Домашній пломбір

Продукти (на 6 порцій):

  • Вершки 33% жирності – 350 мл
  • Молоко – 250 мл
  • Цукор - 100 г
  • Жовтки яєчні – 3 шт.
  • Ванілін - за смаком

Пошаговій рецепт приготування

Жовтки розтираємо із цукром та ваніліном.

  1. Молоко доводимо до кипіння та знімаємо з вогню.
  2. Акуратно вводимо в молоко жовткову масу,
  3. Перемішуємо.
  4. Ставимо на найменший вогонь і, збиваючи, доводимо до загусання. Не кип'ятимо!
  5. Масу остудити до кімнатної температури.
  6. Охолоджені вершки збиваємо до стійких піків.
  7. Вводимо в вершки остиглу молочно-жовткову масу.
  8. Добре перемішуємо.
  9. Викладаємо у форми.
  10. Відправляємо домашній пломбір у морозильну камеру.
  11. Через годину дістаємо.
  12. Перемішуємо міксером
  13. Відправляємо домашнє морозиво у морозильник до повного застигання.
  14. Прикрашаємо домашнє морозиво на свій смак.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з пекінською капустою, помідорами та сиром.

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Тэги:  рецепт, морозиво, пломбір, молоко, вершки, цукор, яйця
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