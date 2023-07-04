04.07.2023 21:55 Дмитро Колонєй
Готуємо дуже смачне домашнє морозиво
Рецепт домашнього пломбіру.
Як пише РЕДПОСТ
, смачний пломбір можна приготувати і вдома. Жодних особливих продуктів він не вимагає.
Домашній пломбір
Продукти (на 6 порцій):
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Вершки 33% жирності – 350 мл
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Молоко – 250 мл
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Цукор - 100 г
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Жовтки яєчні – 3 шт.
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Ванілін - за смаком
Пошаговій рецепт приготування
Жовтки розтираємо із цукром та ваніліном.
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Молоко доводимо до кипіння та знімаємо з вогню.
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Акуратно вводимо в молоко жовткову масу,
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Перемішуємо.
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Ставимо на найменший вогонь і, збиваючи, доводимо до загусання. Не кип'ятимо!
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Масу остудити до кімнатної температури.
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Охолоджені вершки збиваємо до стійких піків.
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Вводимо в вершки остиглу молочно-жовткову масу.
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Добре перемішуємо.
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Викладаємо у форми.
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Відправляємо домашній пломбір у морозильну камеру.
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Через годину дістаємо.
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Перемішуємо міксером
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Відправляємо домашнє морозиво у морозильник до повного застигання.
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Прикрашаємо домашнє морозиво на свій смак.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з пекінською капустою, помідорами та сиром.
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