Готуємо дуже смачне домашнє морозиво

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Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями.

Прогноз погоди у Харкові на вівторок, 4 липня Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.