06.07.2023 11:06 Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілів Харківщини показали в поліції

Слідчі поліції зафіксували наслідки обстрілів з боку військових рф, під час одного з яких отримав поранення цивільний чоловік.

Населені пункти трьох районіх області – Куп'янський, Чугуївський – протягом доби знаходилися під мінометними, артилерійськими, а також авіаційними ударами з боку окупантів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Так, 5 липня зазнали авіаційних ударів села Плетенівка Чугуївського району та Іванівка і Кислівка Куп’янського району. Мінометним та артилерійським обстрілам піддавалися Гатище, Ветеринарне, Зелене, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.





У селі Козача Лопань пошкоджений житловий будинок.



У місті Вовчанськ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Поранення отримав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні.





Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів й зафіксували 9 фактів пошкодження будинків та інших споруд.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 липня 2023 року.