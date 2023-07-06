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06.07.2023  11:06   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілів Харківщини показали в поліції

Слідчі поліції зафіксували наслідки обстрілів з боку військових рф, під час одного з яких отримав поранення цивільний чоловік.

Наслідки обстрілів Харківщини протягом 5 липня 2023 року

Населені пункти трьох районіх області –  Куп'янський, Чугуївський –  протягом доби знаходилися під мінометними, артилерійськими, а також авіаційними ударами з боку окупантів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Так, 5 липня зазнали авіаційних ударів села Плетенівка Чугуївського району та Іванівка і Кислівка Куп’янського району. Мінометним та артилерійським обстрілам піддавалися Гатище, Ветеринарне, Зелене, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.

Наслідки обстрілів Харківщини протягом 5 липня 2023 року

У селі Козача Лопань пошкоджений житловий будинок.

У місті  Вовчанськ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Поранення отримав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

Наслідки обстрілів Харківщини протягом 5 липня 2023 року Наслідки обстрілів Харківщини протягом 5 липня 2023 року

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів й зафіксували 9 фактів пошкодження будинків та інших споруд.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Наслідки обстрілів Харківщини протягом 5 липня 2023 року

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 липня 2023 року.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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