07.07.2023 08:05 Рита Парфенова

На Харківщині буде гучно та перекриють дорогу: подробиці

Повідомляється, що зранку 7 липня буде гучно поблизу села Байрак Ізюмського району.

UPD 09:27 Рух відновлено

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію, 7 липня, з 08:00 до 10:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак. Буде гучно.

Через це саме в ці години - з 08:00 до 10:00 – буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) - кожну годину по 40 хвилин.

Водіів просять вибачили за тимчасові незручності.

Раныше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3182 га території, 277 км автомобільних доріг, 2089 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 72 тис. 526 ВНП.