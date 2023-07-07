07.07.2023 07:30 Рита Парфенова

7 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Івана Купала, також Іванів день – одне з головних слов'янських язичницьких свят, пізніше приурочений до Різдва Іоанна Хрестителя.

Назва свята виникла внаслідок поступового накладання (у процесі християнізації) назви церковного дня на згадку про Івана Хрестителя (Іоанна Предтечі) на стародавнє дохристиянське (слов'янське) свято Купалье, присвячене язичницькому богу Купалі.



До хрещення Івана Купали був приурочений до дня літнього сонцестояння, найкоротшої ночі (20-22 червня за старим стилем). Свято ще називалося Купа, той самий корінь, що й у слова разом, позначав єднання.



З прийняттям християнства свято стали відзначати у день народження Іоанна Хрестителя – 24 червня за старим стилем. З переходом на новий стиль дата народження Іоанна Хрестителя зрушила на 7 липня, оскільки православна церква живе за старим стилем. У зв'язку з цим свято втратило астрономічну відповідність сонцестоянню.



Традиційно Івана Купалу відзначають на природі. Цієї ночі треба розвести багаття і перестрибнути через вогонь, сплести вінок з квітів і пустити його на воду, гадаючи на коханого, співати пісні, знайти квітучу папороть. Якщо все це зробили, то свято вважається вдалим.



Після святкової ночі намагалися зцілюватись росою. Для цього потрібно встати якомога раніше (або не лягати!) і пройтися босоніж цілющою купальською росою. Занурюватися в річку чи озеро треба було неодмінно між утренею та обідньою — вважалося, що після цього проходять усі хвороби.



Івана Купалу називали також Травником. На те є дві причини. По-перше, потрібно було збирати лікувальні трави, які набували особливих властивостей. По-друге, на Купалу селяни відкривали величезний покіс.



Лікарські рослини заготовляли на світанку, подалі від поселень та доріг, обов'язково у гарному настрої та з молитвою. Крім цілющих властивостей, рослини мають у цей час значну магічну силу.



Особливо шанувалася трава тирлич. Відвар із неї робили обов'язково у новому горщику, який купували не торгуючись. Вмивалися цим відваром, щоб привернути увагу обранця, примовляючи тричі: «Тірліч, тирлич! Мого милого покликти! Такий обряд проводили і для того, щоб дівчині швидше вийти заміж.



Інша любовна рослина – барвінок. Використовували його для того, щоб хлопці до дівчат стелилися.



Ще заготовляли любисток, котрий у народі називали «любовним коренем». Вірили: щоб завжди залишатися молодою, красивою та привабливою для протилежної статі, треба купатися у воді з відваром любистка, а щоб привабити кохання, можна додати у воду сім бутонів троянд. Крім того. На Івана Купала збирали звіробій – його боїться вся погань так само, як і сонячного світла.



До речі! Якщо на Іванів день перелазити дванадцять городів (себто парканів), будь-яке бажання здійсниться.

Що не можна робити 7 липня

У купальську ніч радять не спати.

Цього дня не можна позичати або брати позику.

А дітям, людям похилого віку та вагітним жінкам радять не перебувати біля відкритої води.

Не можна також піднімати речі чи гроші, знайдені на дорозі.

* * *



7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи. Це свято започатковано у 2009 році, щоб відзначити внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.



Мета природоохоронної діяльності полягає у досягненні оптимального балансу між шкідливими для навколишнього середовища наслідками, що супроводжують розвиток суспільства, та потенційними можливостями природних ресурсів до самовідтворення.



В основу формування державної екологічної політики покладено принцип, згідно з яким екологічна безпека стає важливим елементом та складовою національної безпеки держави.

Також цього дня

У 1852 році стався віртуальний хепібездій. Цього дня народився Джон Уотсон, англійський армійський лікар, вірний соратник Шерлока Холмса, який розповів нам про подвиги і пригоди товариша.



1891 – запатентовано дорожні чеки «Американ Експрес», які започаткують сучасні кредитні картки.



1923 – у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова



1930 – відкрився Харківський автомобільно-дорожній інститут. Саме в цей день було підписано наказ про створення навчального закладу, виданий за розпорядженням Народного комісаріату шляхів сполучення. Але в музеї ХНАДУ зберігаються дві архівні довідки з Центрального державного архіву Жовтневої революції, в яких засвідчено, що інститут був організований за постановою № 237 ЦВК СРСР та РНК СРСР від 23 липня 1930 року «Про реорганізацію вишів, технікумів та робітфаків».



1940 – у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.



1944 – народився Тото (Сальваторе) Кутуньо, італійський співак.



1977 – США проводять перше випробування «гуманної» зброї – нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а споруди та техніка залишаються неушкодженими.



1990 – у Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності: Лучано Паваротті, Пласідо Домінго та Хосе Каррерас. Концерт був благодійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.



2007 – у день «трьох сімок» (07.07.2007), у столиці Португалії Лісабоні було названо нові сім чудес світу. Ними стали: Колізей у Римі, Велика китайська стіна, Мачу-Пікчу в Перу, Петра в Йорданії, Тадж-Махал в Індії, Статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, Чичен-Іца в Мексиці.



2009 – поховали короля поп-музики Майкла Джексона.

Іменини відзначають:

Антон, Іван, Микита, Яків.