07.07.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 7 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Прагнення до новизни здатне прийняти будь-які форми – від бажання дізнатися щось нове до потягу до спілкування, знайомств та зміни місць.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна потягне туди, де люди веселяться і життя б'є ключем! При цьому емоції самого Овна не виплескуватимуться через край. Просто йому буде приємно перебувати у веселих компаніях, заражаючись безтурботною атмосферою спільного свята. Оскільки ні до чого іншого зірки Овна не схиляють, то чому б і не провести вільний час на якійсь вечірці чи клубі?

Телець (21 квітня – 21 травня)

Поведінка Тельця не буде обтяжена зайвими рамками умовностей та пристойностей! Тельцю може навіть на якийсь час здатися, що він вищий за це. А от оточуючі можуть бути із цього приводу зовсім іншої думки. Дивлячись на таку свободу дій, вони можуть зробити не найприємніші для Тельця висновки. Набагато краще (і безпечніше!) витратити день на заняття якоюсь цікавою творчістю – це виходитиме у вас найкраще.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Емоції Близнюків постійно коливатимуться десь між поняттями «треба» та «хочу». З одного боку, справи, що накопичилися, наполегливо вимагатимуть зайнятися ними, з іншого ж – Близнюкам захочеться відволіктися від рутини і зайнятися чимось цікавим. Щоб не мучитися у сумнівах, Близнюкам варто спробувати знайти таке заняття, в якому корисне поєднується з приємним. Наприклад, витратити день на навчання та підвищення свого професійного рівня. Ну, чи хоч би розписати свій день так, щоб у ньому знайшлося місце і тому, й іншому.

Рак (22 червня – 23 липня)

День у Рака буде насичений спілкуванням з різними людьми! Можливі нові цікаві знайомства чи зустрічі, що змінять поточні плани Раку. І хоча жодних радикальних змін зірки не обіцяють, проте день може бути багатим на цікаві повороти та нові враження. Хорошим рішенням для цього дня буде невелика подорож – як мінімум, прогулянку за місто.

Лев (27 липня – 23 серпня)

На порядку денному у Лева першим пунктом стоятимуть суперечки, сварки та різного роду з'ясування стосунків. На жаль, до решти зірки схиляють Лева мало. А ось що стосується суперечок та сварок, то їх кількість буде прямо пропорційна числу розмов. Іншими словами, Леву краще звести спілкування з оточуючими до мінімуму. Ну, чи хоча б запастись терпінням.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На думку Діви наполегливо вриватиметься вітер далеких мандрівок. Постарайтеся не виявляти цього перед начальством – навряд чи це оцінить. Але й опиратися такій пошесті теж не варто. Набагато краще витратити день, щоб обміркувати та спланувати якісь майбутні поїздки чи подорожі. Якщо ви ще не вирішили, де проведете відпустку чи найближчі вихідні, саме час цим зайнятися!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Що-що, а емоційний та інформаційний голод Терезам не загрожує! Вони ризикують із головою поринути в атмосферу інтриг, чуток та пліток. Терези можуть навіть і самі не помітити, як стануть рознощиком якоїсь не найдостовірнішої інформації. Намагайтеся при цьому хоча б не скочуватися до огульної критики (навіть за очі). Інакше це може ускладнити ваші стосунки з оточуючими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону вкрай корисно зробити поява. Тобто опинитися в тих місцях, де зазвичай збираються якщо і не вершки суспільства, то принаймні публіка зі смаком та статусом. Можна, наприклад, відвідати модний клуб, прем'єру нового фільму чи цікаву виставку. Саме в цих місцях Скорпіон має всі шанси завести несподіване знайомство, яке згодом дуже сприятливо позначиться на його долі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю як повітря знадобиться освіжити свої емоції, додавши у життя яскравих фарб. Дуже непогано буде влаштувати у себе вдома свято, покликати у гості друзів (особливо тих, з ким він давно не бачився). І не треба прив'язувати свято до якогось приводу чи дати, можна просто організувати звичайні дружні посиденьки – вони обіцяють пройти напрочуд весело та душевно. Єдине, Стрільцеві слід не надто захоплюватися спиртними напоями та уникати слизьких тем у спілкуванні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога зовсім дикої здасться сама думка про те, що можна всидіти в чотирьох стінах. Не важливо як, і не важливо куди, – для Козерога головне здійснити якщо й не подорож, то хоч елементарну прогулянку. А ще краще буде вирушити до якогось клубу чи на вечірку. Без цього Козеріг ризикує зовсім закиснути і впасти в безпросвітне зневіру.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію захочеться влаштувати свято, причому не так для тіла, як для душі. Цей день добре провести у спілкуванні з коханою людиною, бажано у романтичній обстановці гарного ресторану. А ось складних і слизьких тем у розмові Водолію краще уникати. Поговоріть про щось дрібне, але приємне, а всі серйозні справи відкладіть на потім.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Чим-чим, а стриманістю Риби не відрізнятимуться! Спробувати бути стриманішим, звичайно, не завадить, але навряд чи це вдасться. Риби можуть наговорити оточуючим купу гидот і знайти купу ворогів. Але можуть і навпаки: перейти на позитив і знайти таку ж купу друзів. У будь-якому випадку, емоції Риб будуть дуже сильні та заразливі, а бажання висловлювати свої думки вголос – не завжди доречне і безпечно.