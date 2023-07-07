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07.07.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 липня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не передбачається

клюмба
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+27°C (відчувається як +25°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +33°...+34°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +32°...+27°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У п'ятницю, 7 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

  • Якщо трава пахне сильніше, ніж звичайно, незабаром піде дощ.
  • Ранкова роса обіцяє гарний урожай огірків.
  • Якщо на небі вночі багато зірок, то буде багато грибів.
  • Гроза обіцяє поганий урожай горіхів.
  • В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світить. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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