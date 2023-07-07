07.07.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 липня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не передбачається

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+27°C (відчувається як +25°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +33°...+34°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +32°...+27°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У п'ятницю, 7 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Якщо трава пахне сильніше, ніж звичайно, незабаром піде дощ.

Ранкова роса обіцяє гарний урожай огірків.

Якщо на небі вночі багато зірок, то буде багато грибів.

Гроза обіцяє поганий урожай горіхів.

В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світить. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.