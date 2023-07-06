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06.07.2023  21:59   Дмитро Колонєй

Готуємо яскраві тарталетки з полуницею

Ця смачна страва буде чудовим частуванням та прикрасою столу.

 
Як пише РЕДПОСТ, цією стравою модно, що називається здивувати гостей. При цьому часу на приготування воно багато не забере. І порається з випічкою не треба. Головне, щоб на кухні були готові магазинні тарталетки.

Що варто врахувати

  • Якщо не хочете, щоб желе просочило тарталетки, а було зверху товстішим шаром, то приготуйте його до того, як почнете нарізати полуницю. За цей час воно трохи загусне і його можна буде викладати ложкою.

Тарталетки з полуницею

Продукти на 12 порцій:

Жовток яєчний – 2 шт.
Борошно – 20 г
Цукрова пудра – 40 г
Молоко – 200 мл
Полуниця – 300 г
Желе – 1 упаковка для торта
Тарталетка – 12 шт.
Ваніль – 1 щіпка (-і)
М'ята – 1 гілочка (-і)
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Для крему нагріти молоко з половиною цукрової пудри та щіпкою ванілі.
  2. У мисочці перемішати жовтки з пудрою і борошном, що залишилася, до отримання однорідної суміші.
  3. Перелити в цю суміш молоко
  4. Добре перемішати.
  5. Вилити масу назад у ковшик.
  6. Готувати на маленькому вогні, помішуючи до загусання 2-3 хвилини.
  7. Поставити мисочку в ковш з холодною водою, щоб крем швидше охолонув.
  8. Тим часом нарізати полуницю невеликими скибочками.
  9. Викласти по ложці крему в поглиблення у кожній тарталетці.
  10. Зверху покласти скибочки полуниці.
  11. Приготувати желе для торта згідно з інструкцією на упаковці, або використовуватти звичайне, зменшивши кількість рідини, щоб щоб було була густішим.
  12. Залити кожну тарталетку ложкою желе.
  13. Кошички можна подавати відразу або дати їм постояти в холодильнику 20 хвилин.
  14. Перед подачею прикрасити листочками м'яти.

 

Тэги:  рецепт, тарталетки, полуниця
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