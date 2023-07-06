06.07.2023 21:59 Дмитро Колонєй
Готуємо яскраві тарталетки з полуницею
Ця смачна страва буде чудовим частуванням та прикрасою столу.
Як пише РЕДПОСТ
, цією стравою модно, що називається здивувати гостей. При цьому часу на приготування воно багато не забере. І порається з випічкою не треба. Головне, щоб на кухні були готові магазинні тарталетки.
Що варто врахувати
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Якщо не хочете, щоб желе просочило тарталетки, а було зверху товстішим шаром, то приготуйте його до того, як почнете нарізати полуницю. За цей час воно трохи загусне і його можна буде викладати ложкою.
Тарталетки з полуницею
Продукти на 12 порцій:
Жовток яєчний – 2 шт.
Борошно – 20 г
Цукрова пудра – 40 г
Молоко – 200 мл
Полуниця – 300 г
Желе – 1 упаковка для торта
Тарталетка – 12 шт.
Ваніль – 1 щіпка (-і)
М'ята – 1 гілочка (-і)
Покроковий рецепт приготування:
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Для крему нагріти молоко з половиною цукрової пудри та щіпкою ванілі.
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У мисочці перемішати жовтки з пудрою і борошном, що залишилася, до отримання однорідної суміші.
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Перелити в цю суміш молоко
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Добре перемішати.
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Вилити масу назад у ковшик.
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Готувати на маленькому вогні, помішуючи до загусання 2-3 хвилини.
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Поставити мисочку в ковш з холодною водою, щоб крем швидше охолонув.
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Тим часом нарізати полуницю невеликими скибочками.
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Викласти по ложці крему в поглиблення у кожній тарталетці.
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Зверху покласти скибочки полуниці.
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Приготувати желе для торта згідно з інструкцією на упаковці, або використовуватти звичайне, зменшивши кількість рідини, щоб щоб було була густішим.
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Залити кожну тарталетку ложкою желе.
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Кошички можна подавати відразу або дати їм постояти в холодильнику 20 хвилин.
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Перед подачею прикрасити листочками м'яти.
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