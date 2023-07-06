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06.07.2023  19:43   Дмитро Колонєй

Від авіаційних та артударів постраждали мирні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської області. 
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківщини: Чернещини, Одноробівки та Гоптівки.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 липня 2023 року.
 
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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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