06.07.2023 19:15

Під харківським шоссе проведено масштабну заміну магістралі

«Харківські теплові мережі» модернізували трубопровід великого діаметру.



Під харківським шоссе проведено масштабну заміну магістралі



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», Новобаварська філія пдприємства закінчуює роботи з заміни магістралі діаметром 600 мм. Трубопровід проходить під проїжджою частиною Григорівського шосе, в районі вулиць Петра Болбочана та Камської.

Читайте також: Харків’яни можуть не робити повірку лічильників під час війни Тепловики планово замініли 300 м старого трубопроводу, який прослужив понад 50 років. Роботи почалися на початку червня і мали завершитися 31 липня 2023 року, але бригадам ХТМ вдалося виконати їх на три тижні раніше.

«Працюємо дуже швидкими темпами, бо розуміємо, що це складна ділянка дороги. Вже закінчили монтажні роботи. Йде відновлення асфальтобетонного покриття. Сьогодні-завтра пускатимемо транспорт», - зазначив начальник Новобаварської філії КП «ХТМ» Іван Потапов.

Зараз у районі ведеться шість перекладань магістральних та внутрішньоквартальних мереж, у планах - ще 12. Паралельно триває модернізація теплових пунктів, підготовка до опалювального сезону джерел теплопостачання і внутрішньобудинкових систем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: