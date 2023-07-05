05.07.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

В Україні фіксує зростання споживання електроенергії - Укренерго

Зі зростанням температури повітря, споживання в енергосистемі у вечірні години вчора збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що змінився період максимально споживання протягом доби. Якщо минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години.

«Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00. Будь ласка, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно»,- йдеться у зверненні до споживачів.

При цьому виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів, запевнили в компанії.

"Вийшов з планового ремонту один з атомних енергоблоків, що додало потужності в енергосистемі",- зазначили у повідомленні.